İmamoğlu'nun danışmanı, İçişleri Bakanı Soylu'nun terörist dediği kişinin şehit kardeşi olduğunu söyledi - Son Dakika
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İmamoğlu'nun danışmanı, İçişleri Bakanı Soylu'nun terörist dediği kişinin şehit kardeşi olduğunu söyledi

28.12.2022 20:51

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terör örgütüyle ilişkisi olduğunu söylediği İBB'de görevli itfaiyeci Muharrem Kılıç'ın şehit kardeşi olduğunu söyleyerek, "Hatta Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir" dedi.

Belediyelerle ilgili terör soruşturmalarına yönelik basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) görevli bazı isimleri açıkladı. İBB'de çalışan ve terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen isimleri paylaşarak, "Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış. Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim dağdakiler. Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı." dedi.

Murat Ongun: 'Süleyman Soylu'nun 'Pkk'nın Dağ Kadrosundan Ama İbb'de İtfaiyeci' Dediği Muharrem Kılıç Şehit Kardeşidir.

İBB'DEN YANIT GELDİ

Bakan Soylu'nun açıkladığı isimler arasında yer alan Muharrem Kılıç'la ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan, Murat Ongun, Kılıç'ın terörist değil şehit kardeşi olduğunu söyledi.

Murat Ongun: 'Süleyman Soylu'nun 'Pkk'nın Dağ Kadrosundan Ama İbb'de İtfaiyeci' Dediği Muharrem Kılıç Şehit Kardeşidir.

"MUHARREM KILIÇ ŞEHİT KARDEŞİDİR"

Ongun, "PKK'nın dağ kadrosundan ama İBB'de itfaiyeci" dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin." ifadelerini kullandı.

Murat Ongun: 'Süleyman Soylu'nun 'Pkk'nın Dağ Kadrosundan Ama İbb'de İtfaiyeci' Dediği Muharrem Kılıç Şehit Kardeşidir.
İBB açıklama yaptı! Soylu'nun terörist dediği isim şehit kardeşiymiş
Kaynak: ANKA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Kılıç, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

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