Murat Övüç dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Instagram'da yayınladığı videolarla çok sayıda takipçi edinen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, zaman zaman yaptığı yorumlarla gündeme geliyor. Peki, Murat Övüç kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?

Murat Övüç 1968 yılında Van'da dünyaya geldi. Partevniyal Lisesi'ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümü'nde okudu. Üç ablası ve bir abisi olan Murat Övüç, 5 kardeşin en küçüğü. 7 yıllık evliliğinden 19 yaşında bir oğlu olan Murat Övüç, Beyoğlu'nda otel ve restoran işletiyor.

Tüm bunların yanı sıra yönetmenliğini Sedat Kapurtu'nun üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli komedi filminin oyuncu kadrosunda yer almıştı.