Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı

10.06.2022 14:24
Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı Fenomen Murat Övüç, sosyal medyada paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.

Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı

İSTANBUL - Fenomen Murat Övüç, sosyal medyada paylaştığı videodaki sözleri nedeniyle Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Övüç, "Bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim, bu linçi hiç hak etmedim" dedi.

Sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, 2020 yılında İzmir depreminin ardından saçlarını boyadığı bir video paylaşmış ve eleştirilmişti. Daha sonra kendisine gelen eleştirilere 'şu beyinsiz halktan çok sıkıldım', 'cahil halk', 'sizle aynı ülkede nefes almak istemiyorum' şeklinde cümleler söylediği bir videoyla yanıt vermişti. Bu paylaşımın ardından Övüç'ün 'Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul 44.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Murat Övüç ve avukatı hazır bulundu.

"Bu linçi hiç hak etmedim"

Duruşmada savunma yapan sanık Murat Övüç, "Ülkede deprem olmuş, ben de 10 gün sonra kuaföre gittim ve bu nedenle linç edildim. Ben bu ülkede çok kişiye yardım eden biriyim, bu linci hiç hak etmedim" ifadelerini kullandı.

Sanık Murat Övüç'ün avukatı ise müvekkilinin söylediği sözlerin halka yönelik olmadığını, kendisini eleştirenlere yönelik olduğunu belirterek beraatını talep etti. Alınan savunmaların ardından mahkeme, eksik hususların giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı
Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı
Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı
Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı

YORUMLAR
500
Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Murat Övüç, savunma yaptı: Bu ülkede çok kişiye yardım ettim Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Murat Övüç, savunma yaptı: Bu ülkede çok kişiye yardım ettim Camiden Çav Bella Yayınını Sosyal Medyadan Paylaşan Banu Özdemir, Hakim Karşısına Çıktı: Bu Ülke Adına Özür Bekliyorum Camiden Çav Bella Yayınını Sosyal Medyadan Paylaşan Banu Özdemir, Hakim Karşısına Çıktı: Bu Ülke Adına Özür Bekliyorum
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:18 Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
14:12 Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla mahkemeye çıkan Murat Övüç, savunma yaptı: Bu ülkede çok kişiye yardım ettim
14:12 YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
13:48 Karadeniz'de bulunan doğal gaz için borular döşenmeye başlandı!
13:32 İstanbul'da daire sahiplerinin "Asansör" oyunu! Daha yüksek kiraya vermek için tamir ettirmiyorlar
13:20 Milli futbolcu Ozan Kabak Türkiye'ye geri mi dönüyor? Süper Lig ekibinden büyük transfer hamlesi
12:59 Kadıköy metrosunda bıçak çeken ve 18 yıl hapisle yargılanan saldırgan tahliye edildi
12:40 Akşener'den "cumhurbaşkanı adayı olacak" spekülasyonlarına nokta: Yemin billah ediyorum cumhurbaşkanlığına kesinlikle aday olmayacağım
12:37 12 yıllık ilişkileri son bulan Shakira-Pique ikilisinin ortak serveti gündem oldu! 700 milyon euroyu bölüştürmek için avukatlar devreye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 14:28:01. #1.12#
SON DAKİKA: Murat Övüç, Türk milletini aşağıladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement