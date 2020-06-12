MURAT ÖVÜÇ'ÜN 1,5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ - Son Dakika

Kim Kardashian'a yönelik bir sosyal medya paylaşımında Ermeniler'e hakaret ettiği iddia edilen Murat Övüç hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Murat Övüç'e "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Murat Övüç hakkında 27 Nisan'da yaptığı Instagram'daki 1 dakikalık paylaşımında Kim Kardashian'a yönelik sözleri ile "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçunu işlediği kaydedildi. Şüpheli Övüç'ün 9 aydan 1,5 yıla kadar hapsi istenen iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianame kabul edilirse şüpheli Övüç önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

"SÖZLERİNİN KİM KARDASHİAN'A OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ"