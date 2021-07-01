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MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI - Son Dakika

MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI

01.07.2021 09:28

SOSYAL medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı.

SOSYAL medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açtı.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra ise sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI
MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI

Murat Övüç, Terör, Silah, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU DEHŞET SAÇTI - Son Dakika


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