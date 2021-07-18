Murat Övüç'ün oğlu skandala doymuyor! Bu kez de alkollü araç kullandığı görüntüleri, sosyal medyada paylaştı

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, yine bir skandala imza attı. Daha önce silahla kullandığı aracın camından çevreye ateş ederek trafikte adeta terör estiren Burakcan Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

OĞLUNUN LİNÇ EDİLMESİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Murat Övüç, oğlunun trafikteki dehşet anlarından sonra serbest bırakılmasının ardından yayınladığı videoda "Biliyorsunuz kamuoyunda Burakcan'la ilgili haberler çıktı. Evet doğru, bir atış yapmış ama elindeki silah kurusıkı. Gittik karakola ifademizi verdik. Hiçbir sıkıntı yok. Oğlum evinde uyuyor." diyerek oğlunun serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Övüç, "Tabii ki yaptığı yanlış. Bu kadar hakaret bu kadar linç daha 20 yaşında bir delikanlı. Türk polisine ve yargıya çok teşekkür ediyorum. Unutmayın doğruysan her şey senin için çok güzel oluyor ama yılansan için fesatsa sürünüyorsun." yazarak videoyu takipçileriyle paylaşmıştı.

DİREKSİYON BAŞINDA ALKOL ALDI

Paylaştığı görüntüler nedeniyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Övüç, bu kez de araba kullandığı sırada alkol alarak trafikte dehşet saçtı. Övüç'ün araba kullandığı sırada alkol aldığı anları beraberindeki arkadaşı cep telefonu ile görüntüledi. Burakcan Övüç ise o görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde, Övüç ve beraberindeki arkadaşının yüksek sesle müzik dinleyerek alkol aldıkları yer alıyor.