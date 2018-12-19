Son Dakika Haberleri: Murat Özdemir'in İşkence Ettiği Papağan Ameliyat Edildi

Murat Özdemir'in İşkence Ettiği Papağan Ameliyat Edildi

1 saat önce

KATILDIĞI televizyon programındaki yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamelede bulunduğu, sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edilen papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde ameliyat edildi.

Murat Özdemir'in İşkence Ettiği Papağan Ameliyat Edildi, System.String[]
KATILDIĞI televizyon programındaki yemek yarışmasıyla tanınan Murat Özdemir'in kötü muamelede bulunduğu, sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi olduğu tespit edilen papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'nde ameliyat edildi. Ameliyatı yapan Prof.Dr. Serhat Özsoy, 1-2 ay sürecek tedaviye alınan papağanın erkeklere karşı tepki gösterdiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü görevlileri,Özdemir'in, sosyal medya hesabında evindeki bir papağana yaptığı kötü muamelenin görüntülerini paylaşması üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince gözaltına alınan ve adliyede serbest bırakılan Murat Özdemir'e ait papağan, Doğa Koruma ve Milli Parklar 1'inci Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından teslim alındı. Kanat ve ayağında kırıklar bulunduğu belirlenen papağan, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ne önceki gece getirildi. Sol bacağının diz ekleminde çıkık ve başında yumuşak doku zedelenmesi tespit edilen aynı zamanda aşırı stres altında olduğu belirlenen papağan bugün ameliyata alındı.

Ameliyatı yapan Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, şiddet gören papağının önceki gece acil servise getirildiğini, ilk müdahalesinin yapıldığını, baş ve gözlerinin üzerinde darbeye bağlı kızarıklık ve morluklar bulunduğunu bunların devam ettiğini söyledi.

Prof.Dr. Özsoy, DHA muhabirine şu bilgileri verdi:

"Aynı zamanda bir bacağında dizinde çıkık meydana gelmiş. O nedenle hasta bayağı ağrılı vaziyetteydi. Dün tedavilerini yaptıktan sonra bu sabah da ameliyatını yaptık. Yaklaşık 1 saat süren ameliyat oldu, diz eklemini yerine yerleştirdik. Şimdi kendisine gelebilmesi için besleme, serum, antibiyotik, ağrı kesiciler veriyoruz. Ilık, sessiz bir yerde Bu tedavi devam edecek. Tedavisi yaklaşık 1- 2 ay kadar sürecek. Dizin yerleşik pozisyonunu alması çok zordur. Bu süre zarfında iyi bakımı yapılacak. Rehabilititasyon aşamasından sonra doğa ve tabiata uygun görülen bir yere bırakılır belki de büyük ihtimal sahiplendirilir. Tedavisi tamamlanıncaya kadar burada kalır. Bizim için problem değil."

ERKEKLERE TEPKİLİ

Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Özsoy, sahibinden şiddet gören 'Afrika Gri' cinsi papağanın aşırı stres altında olduğunu ifade ederken, "Afrika Gri Papağanları yabani oldukları için çok duyarlıdırlar. Televizyonda da gördüğümüz kadarıyla sahibi ona oldukça hırçın ve asi biçimde yaklaşıyor. O nedenle hayvanda da özellikle erkeklere karşı büyük bir iritasyon (Dış etkene bağlı sinir sisteminin verdiği olumsuz tepki- rahatsız olma, öfkelenme) var. Bu sabah da denedik erkeklere daha başka bir tepki gösteriyor. Ne kadardır strese maruz kaldı bilmiyoruz. Etkisi altında." dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:38 Kaynak: DHA

Cerrahpaşa, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Güncel
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