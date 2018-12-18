Son Dakika Haberleri: Murat Özdemir'in İşkence Yaptığı Papağan Tedavi Altına Alındı

Murat Özdemir'in İşkence Yaptığı Papağan Tedavi Altına Alındı

4 saat önce

MURAT Özdemir'in işkence yaptığı papağan tedavi altına alındı.

Murat Özdemir'in İşkence Yaptığı Papağan Tedavi Altına Alındı, System.String[]
MURAT Özdemir'in işkence yaptığı papağan tedavi altına alındı.

Gözaltına alınan Murat Özdemir'in çektiği videodaki papağan yetkililer tarafından teslim alındı.

Veterinere götürülen papağan tedavi altına alındı. Papağanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 02:41 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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