Son Dakika Haberleri: Murat Özmen, Sinop İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden alındı
Son Dakika Güncel Murat Özmen, Sinop İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden alındı

Murat Özmen, Sinop İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden alındı

7 saat önce

Sinop'un İl Özel İdaresinde Murat Özmen, vekaleten yürüttüğü genel sekreterlik görevinden alınarak yerine yeni Vali Yardımcılarından Abdullah Şahin atandı.

Murat Özmen, Sinop İl Özel İdare Genel Sekreterliğinden alındı, System.String[]

Sinop'un İl Özel İdaresinde Murat Özmen, vekaleten yürüttüğü genel sekreterlik görevinden alınarak yerine yeni Vali Yardımcılarından Abdullah Şahin atandı.


Vali Köksal Şakalar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Özmen'in yetkilerini alarak yerine 2019 yılı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile ağustos ayında Sinop'a vali yardımcısı olarak atanan Abdullah Şahin'i getirdi.


Murat Özmen, genel sekreter yardımcısı olarak görevine devam ederken kurumda hangi birimlerden sorumlu olacağı ise henüz netleşmedi. - SİNOP

Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:39 Kaynak: İHA
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