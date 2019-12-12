Murat Özyeğin: Asıl görevi devretmek büyük bir erdemdir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Murat Özyeğin: Asıl görevi devretmek büyük bir erdemdir - Son Dakika Ekonomi

Murat Özyeğin: Asıl görevi devretmek büyük bir erdemdir

6 saat önce

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ekim ayında devralan Murat Özyeğin, "Bence görevi devralmak bir tarafa, asıl, devretmek büyük bir erdemdir" dedi.

Murat Özyeğin: Asıl görevi devretmek büyük bir erdemdir, System.String[]

FİBA Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Ekim ayında devralan Murat Özyeğin, "Bence görevi devralmak bir tarafa, asıl, devretmek büyük bir erdemdir" dedi.

FİBA Grubu şirketi olan; Türkiye, Çin, Romanya ve Moldova'da toplamda 600 bin metrekareden fazla kiralanabilir alan ile hizmet veren FİBA Commercial Properties (FİBA CP), Swissötel The Bosphorus'ta düzenlenen RE360 Zirvesi'nin ana sponsoru oldu.

Zirve kapsamında düzenlenen, moderatörlüğünü Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş'ın üstlendiği "Şirketlerde, Özellikle de Aile Şirketlerinde Jenerasyonlar Arası Geçişler ve Sürdürebilirlik" konulu söyleşinin konuğu; Ekim ayında başkanlık görevini Hüsnü Özyeğin'den devralan Murat Özyeğin oldu.

Başkanlık görev devrinin yıllar öncesine dayanan, eğitim hayatı ile başlayan bir süreci kapsadığını anlatan Murat Özyeğin, grup dışında ve grup içinde çok farklı alanlarda tecrübe kazanma şansı edindiği, ancak tüm bunlar içindeki en büyük şansının Hüsnü Özyeğin olduğuna dikkat çekti ve ekledi:

"Yıllar boyu beni ve kız kardeşim Ayşecan Özyeğin'i bir takım oyuncusu olarak kabul eden hata yapmamıza, hatalardan ders çıkarmamıza izin veren bir Hüsnü Özyeğin olmasaydı bu sorumluluğu almamız çok daha zor olurdu. Bence görevi devralmak bir tarafa, asıl, devretmek büyük bir erdemdir.

"Yaklaşık 14 ay evvel devir konusu gündeme geldiğinde, o ay danışma kurulu toplantısı için gittiğim Harvard Bussiness School'da Dekan Dean Nitin Nohria'nın yönlendirdiği bir uzmandan destek alarak Aile Anayasamızı oluşturduk.

"Sadece bu jenerasyonu değil, gelecek jenerasyonları da kapsayan, sürdürülebilir, onların da işe giriş kurallarını ve farklı konulardaki haklarını, limitasyonlarını belirleyen bir sistem kurduk. Kurum içindeki kurumsallaşmanın ve yöneticilerimizin önemini, değerlerimizi ortaya koyan aile anayasamızı yazdık.

"Amacımız ileriki jenerasyonların da kurucumuz Hüsnü Özyeğin'in değerlerini benimsemesi. Bu çalışmamız ile pek çok aile şirketine de ilham verdiğimizi düşünüyorum."

FİBA CP, RE360 kapsamında düzenlenen ve Türk gayrimenkul sektörünün en prestijli ödül töreni olarak adlandırılan Sign of the City Awards'ta da M1 Adana AVM projesi ile En İyi AVM Ödülü'ne layık görüldü.

Ödül sürecinde; profesyonel olarak yönetilen, kiralanabilir alanı 5 bin m2'den daha büyük olan, en az 30 işletme birimi bulunan ve otoparka sahip ticari gayrimenkuller değerlendirildi.

Böyle anlamlı bir ödülü almaktan çok mutlu olduklarını anlatan Fiba Commercial Properties CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Yurdaer Kahraman, "M1 Adana Alışveriş Merkezi yapmış olduğumuz büyüme ve renovasyon projesi sonrası sadece Adana'nın değil, aynı zamanda bölgenin ciddi odak noktası haline geldi. Yaklaşık 90 bin m2 alan üzerinde kurulu merkezimiz; ulusal ve uluslararası perakendecilerin yer aldığı önemli trendlere imza atarak, güçlü marka karması ile yılda 15 milyon ziyaretçiye keyifli bir deneyim sunuyor. Adana ve bölgeye olan sorumluluğumuzun bilinciyle yaptığımız tüm çalışmalarımızda, ticari gayrimenkul sektörüne değer kattığımız için mutluyuz" dedi. (Fotoğraflı)


Murat Özyeğin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:40 Kaynak: DHA
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