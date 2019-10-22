Murat Özyeğin, bayrağı babasından devraldı!
1 saat önce
FİBA Grubu'nun Onursal Başkanı olan Hüsnü Özyeğin, yönetim kurulu başkanlığı koltuğunu oğlu Murat Özyeğin'e bıraktı.
FİBA Grubu'nun Onursal Başkanı olan Hüsnü Özyeğin, yönetim kurulu başkanlığı koltuğunu oğlu Murat Özyeğin'e bıraktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 05:04
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