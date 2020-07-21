Murat Sağlam'a sürpriz teklif

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Murat Sağlam'a TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'dan transfer teklifi geldi.



TRT Spor'un haberine göre Menemenspor, genç sağ beki Fenerbahçe'den resmen istedi. Fenerbahçe ise bu teklife, "Oyuncuyu ikna ederseniz, bizim için bir sakınca yok." yanıtı verdi.



İKNA TURUNA ÇIKACAKLAR



Lig bitiminin ardından futbolcuyla görüşecek olan Ege temsilcisi, Murat Sağlam'ı ikna ederse transferi bitirmeye çalışacak.



21 yaşındaki Murat Sağlam sezon başında Wolfsburg'dan, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 maça çıkan defans oyuncusu, 3 maçta 11'de oynadı ve 3 sarı kart gördü.



