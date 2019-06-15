Murat Sağlam Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."

- İstanbul