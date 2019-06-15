Murat Sağlam Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:14 Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."
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