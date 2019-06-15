Son Dakika Haberleri: Murat Sağlam Fenerbahçe'de
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Murat Sağlam Fenerbahçe'de

28 dakika önce

Fenerbahçe, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

Murat Sağlam Fenerbahçe'de, System.String[]

Fenerbahçe,   Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz."


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 03:14 Kaynak: DHA
Wolfsburg, Almanya, Fenerbahçe, Murat Sağlam, Spor
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