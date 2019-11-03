Son Dakika Haberleri: Murat Şahin: "Bu akşam futbolu konuşmak isterdik!"
Son Dakika Spor Murat Şahin: 'Bu akşam futbolu konuşmak isterdik!'

Murat Şahin: "Bu akşam futbolu konuşmak isterdik!"

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, "Bu akşam futbol konuşmak isterdik ama maç içinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar oldu" dedi.

Murat Şahin:

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, "Bu akşam futbol konuşmak isterdik ama maç içinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar oldu" dedi. Şahin, maç içinse, "İlk yarı itibarıyla maçı hak eden bir futbol oynamadık. İkinci yarıda ise 10 kişi kalana kadar oyunu domine etmeye çalıştık ama hakem deplasman takımını gereğinden fazla ezdirdi" yorumunu yaptı.


Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 85. dakikasında hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın yerine basın toplantısında Murat Şahin mücadeleyi değerlendirdi. Şahin, maç içinde ve sonrasında yaşanan olayların futbolun önüne geçtiğini söyleyerek, "Bu akşam burada futbol konuşmak isterdik. Bir sürü olay yaşadık. Maç içinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar oldu. Yaşananlar üzücüydü. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak da istemiyorum. Kulüp, gerekli açıklamaya daha sonra yapacaktır" dedi.


"Maç için üzülüyoruz"


Hakemin kendilerini ezdirdiklerini belirten Şahin, "İlk yarı itibarıyla maçı hak eden bir futbol oynamadık. İkinci yarıda ise 10 kişi kalana kadar oyunu domine etmeye çalıştık. Ciddi şekilde maça ortak olmuşken beklemediğimiz ve anlamadığımız bir kırmızı kart gördük. Hakem, maçın genelinde deplasman takımı olarak bizi gereğinden fazla ezdirdi. Maçın sonunda yaşadığımız olaylar daha üzücüydü. Bu maç için üzülüyoruz" diye konuştu.


Murat Şahin, teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle ilgili soruya ise şu cevabı verdi:


"Çizgiyi geçseniz bile sarı kart veriliyor. Ciddi bir durum yoktu. İtiraz devam edince hakem kırmızı kart verdi. Hakem, bizden kimi bulsa atacak gibiydi. Türk futbolu adına güzel bir maç olmadı. Hakem bugün maçın önüne geçti." - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolcuların performansları göz doldurdu
Ali Koç, Kayserispor maçında heyecandan yerinde duramadı! Maçtan sonra Jahovic ile Veysel Sarı birbirine girdi! Çağlar kilidi açtı, Leicester kazandı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 02:14:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Murat Şahin: "Bu akşam futbolu konuşmak isterdik!"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]