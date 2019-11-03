- Murat Şahin: "Bu akşam futbolu konuşmak isterdik!"

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin:

"Hakem deplasman takımın ezdirdi"

İSTANBUL - Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, "Bu akşam futbol konuşmak isterdik ama maç içinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar oldu" dedi. Şahin, maç içinse, "İlk yarı itibarıyla maçı hak eden bir futbol oynamadık. İkinci yarıda ise 10 kişi kalana kadar oyunu domine etmeye çalıştık ama hakem deplasman takımını gereğinden fazla ezdirdi" yorumunu yaptı.

Süper Lig'in 10. haftasında Yeni Malatyaspor, İstanbul deplasmanında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 85. dakikasında hakem Halis Özkahya tarafından kırmızı kart gören Sergen Yalçın'ın yerine basın toplantısında Murat Şahin mücadeleyi değerlendirdi. Şahin, maç içinde ve sonrasında yaşanan olayların futbolun önüne geçtiğini söyleyerek, "Bu akşam burada futbol konuşmak isterdik. Bir sürü olay yaşadık. Maç içinde ve sonrasında ciddi sıkıntılar oldu. Yaşananlar üzücüydü. Bu konu hakkında çok fazla konuşmak da istemiyorum. Kulüp, gerekli açıklamaya daha sonra yapacaktır" dedi.

"Maç için üzülüyoruz"

Hakemin kendilerini ezdirdiklerini belirten Şahin, "İlk yarı itibarıyla maçı hak eden bir futbol oynamadık. İkinci yarıda ise 10 kişi kalana kadar oyunu domine etmeye çalıştık. Ciddi şekilde maça ortak olmuşken beklemediğimiz ve anlamadığımız bir kırmızı kart gördük. Hakem, maçın genelinde deplasman takımı olarak bizi gereğinden fazla ezdirdi. Maçın sonunda yaşadığımız olaylar daha üzücüydü. Bu maç için üzülüyoruz" diye konuştu.

Murat Şahin, teknik direktörleri Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle ilgili soruya ise şu cevabı verdi:

"Çizgiyi geçseniz bile sarı kart veriliyor. Ciddi bir durum yoktu. İtiraz devam edince hakem kırmızı kart verdi. Hakem, bizden kimi bulsa atacak gibiydi. Türk futbolu adına güzel bir maç olmadı. Hakem bugün maçın önüne geçti."