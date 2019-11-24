Son Dakika Haberleri: Murat Şahin: "Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir"
Son Dakika Spor Murat Şahin: 'Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir' - Son Dakika Spor

Murat Şahin: "Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir"

6 saat önce

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, "Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir" dedi.

Murat Şahin:

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, "Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir" dedi.


Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın cezalı olması nedeniyle takımın başında karşılaşmaya çıkan Yardımcı Antrenör Murat Şahin, ilk yarı istedikleri gibi oynadıklarını ancak ikinci yarı istedikleri gibi oynayamadıklarını dile getirdi.


İkinci yarıda da Fenerbahçe'ye tehlikeli pozisyonlar verdiklerini belirten Şahin, "Maçın geneline bakıldığında iki taraf da gol bulabileceği pozisyonlar yakaladı ama sonuçla berabere bitti. Büyük takımla oynadığınız maçtan 1 puan almak kötü değildir. Maç öncesinde daha fazla şey yapmak isteyip 3 puan almak isteyen taraf bizdik ama oyunun gidişatı bize bunu getirmedi. Karşılığında da bir puanla ayrılmış olduk. Şimdi de önümüzdeki Gençlerbirliği maçına hazırlanacağız" dedi.


Bir basın mensubunun karşılaşmada hakemin yönetimiyle ilgili sorusuna ise Şahin, "En büyük sıkıntı pozisyonları aynı şekilde değerlendirmiyorlar. Maç içerisinde kaleciye verilen faulün aynısını bizim futbolcumuza vermiyor. Bu da itirazlara yol açıyor. Bizce de pozisyon gol değil. Sonuçta bu hakemlerle oynayacağız, bundan sonra da oynayacağız. Kötü niyetli olduklarını düşünmüyoruz ama bence pozisyonları biraz daha artık bizler nasıl kendimizi geliştiriyorsak onların da biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Büyük takımlarla oynarken yanlı demeyelim de onlara karşı biraz daha toleranslı oluyorlar. Art niyetli değiller ama daha dikkatli olmaları gerektiği de başka bir kesin taraf" diyerek yanıt verdi. - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın, Murat Şahin, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 10:19 Kaynak: İHA
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