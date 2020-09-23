Murat Şahin: "Hedefimiz turu geçmek" - Son Dakika

Murat Şahin: "Hedefimiz turu geçmek"

- Murat Şahin: "Hedefimiz turu geçmek" Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin: "Saygı duyulacak bir rakiple oynayacağız" Mensah: "Kolay bir maç olmayacak" UEFA Avrupa Ligi 3.

- Murat Şahin: "Hedefimiz turu geçmek"

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin:

"Saygı duyulacak bir rakiple oynayacağız"

Mensah: "Kolay bir maç olmayacak"

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde Rio Ave ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin ve futbolcu Mensah soruları yanıtladı. Murat Şahin, turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederken, Mensah da kolay bir maç olmayacağını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yarın Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin ve başarılı futbolcu Bernard Mensah, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadelenin zor olacağını bildiğini söyleyerek sözlerine başlayan Mensah, "Ama biz maça hazırız. Haftalar önceden hazırlandık bu maça. Bu tarz maçlar kolay olmuyor. Antalyaspor maçından sonra bu maça çıkacağız. Portekiz'den bildiğim bir takım ve kontratağa hızlı çıkıyorlar. İç sahada olmasına karşın kolay olmayacak. Turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uzun yıllar burada olmak istiyorum"

Sahada oynadığı pozisyonla ilgili olarak da konuşan Mensah, kendisinden istenilenin önemli olduğunu belirterek, "Hocamın sahada benden istediği görev neyse, elimden geldiğince yapmaya çalışırım. 6, 8 ya da 10 numara mevkilerinin hangisinde oynarsam oynayayım, hocanın isteklerini yerine getirmeye çalışırım" dedi.

Atletico Madrid'e ilk gittiği dönemde çok genç olduğunu da dile getiren Bernard Mensah, "Futbola dair çok şey öğrendim orada. Şimdi kendimi geliştirdim ve şu anda daha farklı bir oyuncuyum. Buradaki amacım, uzun yıllar burada bulunmak, burada çok mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.

Murat Şahin: "Saygı duyulması gereken bir rakip"

Eleme mücadelesinin tek maç üzerinden olduğunu hatırlatan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, "İyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir maç olacak. Son 4 maçını izledik rakibin. Saygı duyulması gereken bir ekip. Evimizde oynuyoruz, seyircimiz yok ama içeride oynamanın ufak da olsa bir avantajı var. Bunu kullanmak istiyoruz. Bugün son idmanı yapıp hazırlıkları tamamlayacağız. Topa sahip olmaya çalışan, geçen sene Portekiz'in en fazla topa sahip olan takımlarından birisi. Takım halinde oynayan, az gol yiyen, iyi ve saygı duyulması gereken bir takım. Bunun bilinciyle hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın turu geçen taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

"Atiba, Josef ve N'Koudou olmayacak"

Transfer sorularına "Soru güzel ama maçla ilgili sorulara cevap vermek istiyorum. Bu konular daha sonra konuşulması gereken konular. Yakın zamanda olup olmayacağı ya da kimlerin gelip gelmeyeceği belli olacak" cevabını veren Murat Şahin, Rio Ave karşısındaki eksikleri de söyledi. Atiba, N'Koudou ve Josef'in forma giyemeyeceğini aktaran Şahin, "Yarın kullanmayı düşünmediğimiz ya da kullanma imkanımız olmayan Atiba var. Bu oyuncu dışında N'Koudou uzun bir süredir bizimle değildi, antrenmanlara başlayamadı. Josef de Souza'nın da evrak işlemleri var. Bazı bölgelerde farklı oyuncularla sahaya çıkacağız. Ancak rotasyon kelimesi daha farklı bir olay. Biz elimizdeki kadronun en iyisiyle sahaya çıkmaya çalışıyoruz. Yarın oynayacak herkes Konyaspor'a karşı da oynayabilir" cümlelerini kurarak rotasyon yapılmayacağını belirtti.

Takımın eksikleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Murat Şahin, "2 haftadır hocanın yokluğunda ben konuşuyorum ama hazırlık evresi devam ettiği için bu eksikler çözülecek. Oyuncularla bunun analizini ve çalışmalarını yapıyoruz. Bu durum 1 maçta, 2 maçta çözülecek bir durum değil. Eksikleri biz de görüyoruz. Oyuncularımız tam anlamıyla hazır olduğunda sorunları çözecek kapasitede. Bunun için bir süreç lazım. Maç dakikalarında yaşanacak sorunları çözmeye çalışıyoruz ve oyuncular da bu konuda çok istekli ve arzulu. En kısa sürede takımımız tam ve hazır şekilde olacaktır" şeklinde konuştu.

Murat Şahin: Hedefimiz turu geçmek

Murat Şahin, Beşiktaş, Rio Ave, UEFA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 17:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Murat Şahin: 'Hedefimiz turu geçmek' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü Instagram modeli Monique Agostino, hırsızlık suçundan 24 ay hapis cezasına çarptırıldı Fethiye Belediye Başkanı ile korumasının bir tatilcinin aracına zarar verdiği görüntüler ortaya çıktı Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor Çipli kimlikte yeni dönem! Parmak izinin yerli ve milli yazılımla işleneceği sisteme geçiliyor         
22:55
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Abdullah Gül aday gösterilecek mi?" sorusuna yanıt: Bizim şu anda bir adayımız yok         
22:09
Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı Gelmeyen öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı         
21:46
Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan "Komşu" AB'ye yaptırım çağrısı yaptı         
21:01
Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz         
19:25
Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
17:57
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var Moskovalı kadınların en çok evlendiği erkekler listesinde zirvede Türkler var         
07:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 23:16:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Murat Şahin: "Hedefimiz turu geçmek" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei