- Murat Şahin: "Hedefimiz turu geçmek"

Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin:

"Saygı duyulacak bir rakiple oynayacağız"

Mensah: "Kolay bir maç olmayacak"

İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde Rio Ave ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin ve futbolcu Mensah soruları yanıtladı. Murat Şahin, turu geçmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederken, Mensah da kolay bir maç olmayacağını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu mücadelesinde Portekiz temsilcisi Rio Ave ile yarın Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Yardımcı Antrenör Murat Şahin ve başarılı futbolcu Bernard Mensah, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Mücadelenin zor olacağını bildiğini söyleyerek sözlerine başlayan Mensah, "Ama biz maça hazırız. Haftalar önceden hazırlandık bu maça. Bu tarz maçlar kolay olmuyor. Antalyaspor maçından sonra bu maça çıkacağız. Portekiz'den bildiğim bir takım ve kontratağa hızlı çıkıyorlar. İç sahada olmasına karşın kolay olmayacak. Turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Uzun yıllar burada olmak istiyorum"

Sahada oynadığı pozisyonla ilgili olarak da konuşan Mensah, kendisinden istenilenin önemli olduğunu belirterek, "Hocamın sahada benden istediği görev neyse, elimden geldiğince yapmaya çalışırım. 6, 8 ya da 10 numara mevkilerinin hangisinde oynarsam oynayayım, hocanın isteklerini yerine getirmeye çalışırım" dedi.

Atletico Madrid'e ilk gittiği dönemde çok genç olduğunu da dile getiren Bernard Mensah, "Futbola dair çok şey öğrendim orada. Şimdi kendimi geliştirdim ve şu anda daha farklı bir oyuncuyum. Buradaki amacım, uzun yıllar burada bulunmak, burada çok mutluyum" diyerek sözlerini tamamladı.

Murat Şahin: "Saygı duyulması gereken bir rakip"

Eleme mücadelesinin tek maç üzerinden olduğunu hatırlatan Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin, "İyi hazırlandığımızı düşündüğümüz bir maç olacak. Son 4 maçını izledik rakibin. Saygı duyulması gereken bir ekip. Evimizde oynuyoruz, seyircimiz yok ama içeride oynamanın ufak da olsa bir avantajı var. Bunu kullanmak istiyoruz. Bugün son idmanı yapıp hazırlıkları tamamlayacağız. Topa sahip olmaya çalışan, geçen sene Portekiz'in en fazla topa sahip olan takımlarından birisi. Takım halinde oynayan, az gol yiyen, iyi ve saygı duyulması gereken bir takım. Bunun bilinciyle hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın turu geçen taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

"Atiba, Josef ve N'Koudou olmayacak"

Transfer sorularına "Soru güzel ama maçla ilgili sorulara cevap vermek istiyorum. Bu konular daha sonra konuşulması gereken konular. Yakın zamanda olup olmayacağı ya da kimlerin gelip gelmeyeceği belli olacak" cevabını veren Murat Şahin, Rio Ave karşısındaki eksikleri de söyledi. Atiba, N'Koudou ve Josef'in forma giyemeyeceğini aktaran Şahin, "Yarın kullanmayı düşünmediğimiz ya da kullanma imkanımız olmayan Atiba var. Bu oyuncu dışında N'Koudou uzun bir süredir bizimle değildi, antrenmanlara başlayamadı. Josef de Souza'nın da evrak işlemleri var. Bazı bölgelerde farklı oyuncularla sahaya çıkacağız. Ancak rotasyon kelimesi daha farklı bir olay. Biz elimizdeki kadronun en iyisiyle sahaya çıkmaya çalışıyoruz. Yarın oynayacak herkes Konyaspor'a karşı da oynayabilir" cümlelerini kurarak rotasyon yapılmayacağını belirtti.

Takımın eksikleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Murat Şahin, "2 haftadır hocanın yokluğunda ben konuşuyorum ama hazırlık evresi devam ettiği için bu eksikler çözülecek. Oyuncularla bunun analizini ve çalışmalarını yapıyoruz. Bu durum 1 maçta, 2 maçta çözülecek bir durum değil. Eksikleri biz de görüyoruz. Oyuncularımız tam anlamıyla hazır olduğunda sorunları çözecek kapasitede. Bunun için bir süreç lazım. Maç dakikalarında yaşanacak sorunları çözmeye çalışıyoruz ve oyuncular da bu konuda çok istekli ve arzulu. En kısa sürede takımımız tam ve hazır şekilde olacaktır" şeklinde konuştu.