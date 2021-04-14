Murat Şahsuvaroğlu'ndan Şahsuvaroğlu Otomotivle ilgili iddialara ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Şahsuvaroğlu Otomotiv Genel Müdürü Murat Şahsuvaroğlu, " Ford Otosan'da Yolsuzluk" yapıldığına dair haberlere ilişkin, "Şahsuvaroğlu Otomotiv'in gündemde olan bu konu ile herhangi bir ilgisi veya iltisakı bulunmamaktadır. Şahsuvaroğlu Otomotiv'in adı geçen süreçte bahsedilen işlemler ile bir ilgisi dün olmadığı gibi bugün de olmamıştır." açıklamasında bulundu.

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de sürdüren Şahsuvaroğlu, medyada yer alan bazı haberlere ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Bir süredir kamuoyunu meşgul eden " Ford Otosan'da Yolsuzluk" yapıldığına dair haberler ve bu haberlerde Şahsuvaroğlu Otomotiv'in adının geçmesi üzerine açıklama yapma gerekliliğinin doğduğunu belirten Şahsuvaroğlu, şunları kaydetti:

"1983 yılından bu yana Ford markasının yetkili satıcılığını üstlenen ve bu iş birliği kapsamında birçok başarıya imza atan Şahsuvaroğlu Otomotiv'in gündemde olan bu konu ile herhangi bir ilgisi veya iltisakı bulunmamaktadır. Şahsuvaroğlu Otomotiv'in adı geçen süreçte bahsedilen işlemler ile bir ilgisi dün olmadığı gibi bugün de olmamıştır. Bu yöndeki iddiaların ispata da muhtaç olduğunu en başından beri belirtmekteyiz."

Konuyla ilgili medyaya yansıyan haberlerin içinde yer almanın ve kendi adlarının kullanılmasının ticari itibarlarına zarar verdiğini ve kendilerini ziyadesiyle üzdüğünü ifade eden Şahsuvaroğlu, haklarını korumak adına bu sürecin takipçisi olmaya her mecrada devam edeceklerini bildirdi.