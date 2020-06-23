Murat Sancak: "5 adım sonra inşallah mutlu sona ulaşırız..." - Son Dakika

Murat Sancak: "5 adım sonra inşallah mutlu sona ulaşırız..."

Ligin ilk yarısını 17 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik alarak 24 puanla 8'inci sırada tamamlayan mavi-lacivertliler, devre arası yaptığı transferlerle ikinci yarıda çıkışa geçti.

Ligin ilk yarısını 17 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik alarak 24 puanla 8'inci sırada tamamlayan mavi-lacivertliler, devre arası yaptığı transferlerle ikinci yarıda çıkışa geçti.

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Akdeniz ekibi, dün 10 kişi kaldıkları maçta, sahasında Osmanlıspor'u 2-1 mağlup ederek ligde 3. sıraya yükselmeyi başardı.


İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e çıkacağı, ardından gelen 4 ekibin ise play-off oynayacağı ligde Adana Demirspor, 54 puanlı lider Hatayspor ve 50 puanla ikinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un ardından 48 puanla 3. sırada bulunuyor.


Play-off potasında yer alan mavi-lacivertliler, ligin ikinci yarısında yakaladığı çıkışı sürdürüp ilk 2 takım içerisinde yer alarak, en son 1994-1995'te mücadele ettiği Süper Lig'e doğrudan yükselmeyi amaçlıyor.


"5 adım sonra inşallah mutlu sona ulaşırız"


Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlıspor maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi.


Maçın ilk yarısında Adil Demirbağ'ın kırmızı kart gördüğünü anımsatan Sancak, "60 dakika bir kişi eksik oynadık. Bu sıcakta bir kişi eksik oynamak her babayiğidin harcı değil. Oyuncularımızdan emindik, onlar da inanıyordu. Galip geleceklerini hissediyordum." dedi.


Sancak, ligde zorlu bir viraja girildiğini belirterek, şunları kaydetti:


"Kalan 5 maç da zorlu geçecek. Bundan sonra her maça tek tek bakılması gerekiyor, kendine özgü özellikleri olan karşılaşmalar. Bundan sonra zayıf takım yok. Giresunspor play-off iddiası olan bir takım. Ligde 6 adım vardı, birinci adımı geçtik. Daha 5 adımımız var, 5 adım sonra inşallah mutlu sona ulaşırız. Adana Demirspor'un hedefi belli. Ligi ilk 2 takım içerisinde tamamlayıp direkt Süper Lig'e yükselmek."


Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:16 

Son Dakika Spor Murat Sancak: '5 adım sonra inşallah mutlu sona ulaşırız...' - Son Dakika Spor
YORUMLAR (1)
  • ismail bekar: adil,e kızmayalım o takımı için her türlüğü fedakarlığı yapan bir kardeşimizdir.Heyacandan ne yapacağını bilemedi penaltıya neden oldu.Bundan sonra aynı hataları bir daha yapmaz diye düşünüyor,kalan 5 maçı alarak süper liğe çıkacağımıza inanıyor,demirsporumuza başarılar diliyorum. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır

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