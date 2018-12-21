Murat Sancak'a Düzenlenen Silahlı Saldırıyla İlgili Davanın Görülmesine Devam Edildi

Eski Star
Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davanın görülmesine devam edildi.
Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak'a düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 6 şahsın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy
15. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya olaya ilişkin tutuklu sanık Turgut Üney ile başka suçtan tutuklu sanıklar Okan Karakuş, Hüseyin Çaydavul ve tutuksuz sanık Serdar Bekir Orhan katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.
Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Turgut Üney, "Ben masumum işlemediğim bir suçtan dolayı çok uzun zamandır tutukluyum. Mağdurum. Bu mağduriyetimin giderilmesini ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Başka suçlardan tutuklu sanıklar Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş ise Turgut Üney'in olayla ilgisi olmadığını söyledi.
Mahkeme heyeti esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyayı cumhuriyet savcısına göndererek duruşmayı erteledi.
Olayın geçmişi
Eski Star Medya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sancak 20 Ağustos 2015 tarihinde aracıyla hareket ederken silahlı saldırıya uğramıştı. Olayın ardından hazırlanan iddianamede Turgut Üney hakkında 3 kez 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'suç üstlendirmeye azmettirme' ve ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 40 yıldan 65 yıla, şüpheli Serdar Bekir Orhan'ın 3 kez 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs', 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 40 yıldan 63 yıla, şüpheli Fatih
Sekman'ın 3 kez 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan 39 yıldan 60 yıla, şüpheli Zeki Yılmaz
'ın 'tasarlayarak öldürmeye azmettirme' suçundan 13 yıldan 20 yıla, şüpheliler Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş'un 'suçu üstlenme' suçundan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor. - İSTANBUL