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Murat Sancak: "Adana Demirspor'u borsaya açacağız ve yüzde 85'i halkın olacak" - Son Dakika

Murat Sancak: "Adana Demirspor'u borsaya açacağız ve yüzde 85'i halkın olacak"

02.09.2021 14:32
Murat Sancak:

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, "Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzu yaptık, kabul görürse en yakın zamanda Adana Demirspor'u borsaya açacağız ve yüzde 85'i halkın olacak" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, "Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzu yaptık, kabul görürse en yakın zamanda Adana Demirspor'u borsaya açacağız ve yüzde 85'i halkın olacak" dedi.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, 30 Nisan 2021 tarihinde Başkan Murat Sancak'ın girişimleri sonucu şirketleşti. Sancak, bugün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Hayali senetler ortaya çıkarılarak tahsil edilmeye gelindi"

2018'den bugüne kadar yaşanan süreci kısaca anlatan Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarı; 2018'de başkanlığı aldığım ilk günden bugüne kadar Adana Demirspor'un menfaatlerini düşünerek her adımı ona göre attım. 35 milyon borç var dendi, 58,5 milyon çıktı. Eski yöneticilerin alacakları olan 15 milyon TL'yi sildireceğiz dediler, tamamını ödedik. 20 milyon lira para toplanıp Adana Demirspor'a bağış yapılacak dendi,1,1 milyon lira toplandı. 3-5 futbolcumuz ve bütün rakipler kampa başlayalı 15 gün olmuştu, kulüpte yemek çıkmıyordu, tahta kapalıydı, çalışanların 8 aylık maaşı ödenmemişti, hayali senetler ortaya çıkarılarak tahsil edilmeye gelindi" dedi.

"Milyonlar harcasan Adana şehrinin ismini Avrupa'da bu kadar duyuramazdık"

Alacakların ödendiğini belirten Murat Sancak, "Herkesin alacakları son kuruşuna kadar ödendi. İlk sene şanssız bir golle yarı finalde elendik. 2. yıl finalde 6. penaltıda elendik. Bu yıl tüm Adana Demirspor yönetimi, teknik heyet, çalışan ve taraftarların inanışıyla Süper Lig'e çıktık. Bu ligde kalıcı olmak için her türlü fedakarlıklar yapılarak en kaliteli oyuncuları almaya çalıştık ve almaya devam ediyoruz. Limit artımı talebimiz 220 milyon TL'ye çıkartıldı ve herkesin ilgiyle, sempati duyarak takip edilen bir kulüp halini aldık. Milyonlar harcasan bile Adana şehrinin ismini Avrupa'da bu kadar duyuramazdık. Hatta bazı işadamları bana enayi diyenler, ne gerek var bu kadar para harcamaya, zaman ayırmaya, aileni ihmal etmeye diyenler oldu. Ben ne yaptım; her şeye kulaklarımı ve gözlerimi kapatarak, Adana Demirspor'u azılı, iliğine kadar içinde hissetme duygusuyla hareket ettim" ifadelerini kullandı.

"Yüzde 85'i halkın olacak"

Mavi-lacivertli kulübü en yakın zamanda borsaya açmak istediklerini de aktaran Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, şu açıklamalarda bulundu:

"Çok şükür geldiğimiz nokta ilk gelinmek istenen Adana Demirspor çatısı altında olmak, oynamak isteyen, talep gören bir takım olduk. Çok şükür ve bazı emelleri olan bu takım üzerinden siyaset yapmak isteyenler, karıştırmak isteyenler de oldu. Sadece şu cevabı vereyim, hiç olmadığı kadar bağımsız bir Adana Demirspor var. Ne söz vermiştim; sözde değil özde halkın takımı yapmak. Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurumuzu yaptık, kabul görürse en yakın zamanda Adana Demirspor'u borsaya açacağız ve yüzde 85'i halkın olacak. Şimdi herkesin kolay kolay getiremediği antrenör getirdik ne için? 3 yıllık hedefimiz var. Allah nasip ederse ve bir bütün olabilirsek, onu da başaracağız. Şimdi herkes elini vicdanına koysun ve geçmişi düşünerek ve bugüne bakarak hesap yapsın. Ben bundan sonra daha büyük bir azimle yola devam edeceğim gelmek isteyenlerle beraber. Allah'a emanet olunuz." - ADANA

Murat Sancak: Adana Demirspor'u borsaya açacağız ve yüzde 85'i halkın olacak
Murat Sancak: Adana Demirspor'u borsaya açacağız ve yüzde 85'i halkın olacak
Murat Sancak: Adana Demirspor'u borsaya açacağız ve yüzde 85'i halkın olacak
Murat Sancak: Adana Demirspor'u borsaya açacağız ve yüzde 85'i halkın olacak

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Murat Sancak, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Murat Sancak: 'Adana Demirspor'u borsaya açacağız ve yüzde 85'i halkın olacak' - Son Dakika Spor


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