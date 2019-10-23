Son Dakika Haberleri: Murat Sancak başkanlığı bırakma kararını askıya aldı
Son Dakika Spor Murat Sancak başkanlığı bırakma kararını askıya aldı

Murat Sancak başkanlığı bırakma kararını askıya aldı

1 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulüp başkan Murat Sancak, başkanlığı bırakma kararını taraftara olan sevgi ve saygısından dolayı 4 haftalığına askıya aldığını belirtti.

Murat Sancak başkanlığı bırakma kararını askıya aldı, System.String[]

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da kulüp başkan Murat Sancak, başkanlığı bırakma kararını taraftara olan sevgi ve saygısından dolayı 4 haftalığına askıya aldığını belirtti.

Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana Demirspor taraftarının sevgisine nail olmanın herkese nasip olmayacağını kaydetti.

Bir süre önce, en kısa zamanda kulubü kongreye götürme kararı aldığını anımsatan Sancak, şunları söyledi:

"Benim bırakmak istememin tek sebebi maalesef futbolcularım. Çok sevmeme rağmen sizleri, beni çok üzdüler. Affınıza sığınarak ve size olan sevgim ve saygımdan dolayı kararımı 4 haftalığına askıya alıyorum. Futbolcularıma da mesajım olsun. Benim kalmamı istiyorlarsa ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Futbolcularda o karekter var. Karekterlerini ortaya koymalarını bekliyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:36 Kaynak: AA
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