"600 bin Euro imza parası ve menajerine komisyon vermeyi kabul etseydik Balotelli şu an Adana 'daydı"

Son Dakika › Spor › Murat Sancak: Belhanda ve Fonte ile görüşüyoruz - Son Dakika Spor

5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil