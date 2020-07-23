Murat Sancak: "Final biletini elde etmek için..."

Ligi 3. sırada bitiren Adana Demirspor ile 6. tamamlayan Bursaspor arasındaki play-off yarı final ilk maçının golsüz tamamlanması Akdeniz ekibine avantaj sağladı.

En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden mavi-lacivertliler, çeyrek asırlık süreçte 5. kez kaldığı play-off'ta bu defa mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Adana Demirspor, pazar günü sahasında yarı final rövanş maçında karşılaşacağı Bursaspor'u mağlup ederek adını finale yazdıran taraf olmak istiyor.

- Hedef galibiyet

Kulüp Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine, Bursa deplasmanına galibiyet hedefiyle gittiklerini söyledi.

Golsüz berabere kaldıkları için üzgün olduklarını dile getiren Sancak, şunları kaydetti:

"Güzel bir maçtı. Dengeli bir karşılaşma oldu. Her iki tarafın da pozisyonları vardı ancak 0-0 berabere bitti. Gollü beraberlik olsa daha avantajlı olurduk. Gol pozisyonlarına da girdik ancak sonuçlandıramadık. Final biletini elde etmek için Bursaspor'a karşı Adana'da galibiyet almak istiyoruz. İnşallah başarırız, hedefimiz bu yönde."

Sancak, takımlarının bu sene Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Play-off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor ile Bursaspor, 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.