Murat Sancak: "Önümüzde 90 dakikalık önemli bir maç daha var..."

Ligi 3. sırada bitiren Adana Demirspor ile 6. tamamlayan Bursaspor arasındaki play-off yarı final ilk maçının golsüz tamamlanması Akdeniz ekibine avantaj sağladı.

Sahasında play-off yarı final rövanş maçını 4-1 kazanan mavi-lacivertliler, adını finale yazdırdı ve Fatih Karagümrük ile eşleşti.

En son 1994-1995 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden mavi-lacivertliler, çeyrek asırlık süreçte 5. kez kaldığı play-off'ta bu defa mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

- "Önümüzde 90 dakikalık önemli bir maç daha var"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursaspor karşısında aldıkları galibiyet sebebiyle çok mutlu olduklarını söyledi.

Finale kalmanın sevincini yaşadıklarını anlatan Sancak, "Zorlu bir maç oldu ama gülen taraf biz olduk. Önümüzde 90 dakikalık önemli bir maç daha var. Fatih Karagümrük ile play-off finali oynayacağız. İnşallah bu maçı kazanıp Süper Lig'e yükselmek istiyoruz. Nasip kısmet..." diye konuştu.

Sancak, takımlarının bu sene Süper Lig'e çıkacağına inandıklarını da sözlerine ekledi.

Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki Süper Lig'e yükselme maçı, 30 Temmuz Perşembe günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda yapılacak ve müsabaka saat 21.00'de başlayacak.