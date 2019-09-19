Son Dakika Haberleri: Murat Sancak yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı oldu
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Murat Sancak yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı oldu

2 saat önce

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin başkanlığına seçildi.

Murat Sancak yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı oldu, System.String[]

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin başkanlığına seçildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Murat Sancak'ın genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Murat Sancak ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Adana Demirspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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