Murat Sancak yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı oldu
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Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına yeniden seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:07 Kaynak: İHA
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği başkanlığına yeniden seçildi.
1. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin Genel Kurul Toplantısı sonucunda Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, yeniden başkanlığa seçildi. Türkiye Futbol Federasyonu da yayınladığı mesajla Murat Sancak ve yönetim kuruluna yeni dönemi için başarı diledi. - İSTANBUL
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