Son Dakika Haberleri: Murat Sancak yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı oldu!
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Murat Sancak yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı oldu!

19 dakika önce

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Murat Sancak'ın genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçildiği belirtildi.

Murat Sancak yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı oldu!, System.String[]

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Murat Sancak'ın genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçildiği belirtildi.


Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Murat Sancak ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:55 
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