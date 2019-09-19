Murat Sancak yeniden 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı oldu!
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Murat Sancak'ın genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçildiği belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Murat Sancak'ın genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçildiği belirtildi.
Açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Murat Sancak ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:55
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