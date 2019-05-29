Murat Sandıkçı'nın acı günü

Yılport Samsunspor Basın Medya Direktörü Murat Sandıkçı'nın ablası Firdevs Öztürk 45 yaşında vefat etti.

Yılport Samsunspor Basın Medya Direktörü Murat Sandıkçı'nın ablası Firdevs Öztürk 45 yaşında vefat etti.



Murat Sandıkçı'nın bir süredir kanser tedavisi gördüğü ablası Firdevs Öztürk, özel bir hastanede dün akşam hayatını kaybetti. Murat Sandıkçı'nın ablasının cenazesi bugün Kökçüoğlu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Derecik Mezarlığı'na defnedildi.



Cenazeye İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Yılport Samsunspor Kulübü Başkanvekili Tahsin Kosif, Genel Sekreter Ali Kemal Gedikli, Basın Sözcüsü Suat Çakır, Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan, Genel Müdür Özay Yıldız, Scout ekibi, kulüp personelleri, yerel ve ulusal basın temsilcileri ve yakınları katıldı. - SAMSUN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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