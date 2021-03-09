Murat Saykal Develispor'da

Develispor yeni sezon öncesi kadrosuna takviye yaptı.

Develispor yeni sezon öncesi kadrosuna takviye yaptı. Spor Toto Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Develispor dış transferde Çarşambaspor'dan Murat Saykal'ı transfer etti. Yeni sezon öncesi Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Kırmızı Siyahlılar, 2019-2020 sezonunda Çarşambaspor'da şampiyonluk yaşayan Murat Saykal'ı kadrosuna kattı. Develispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Takımımıza bir şampiyon daha. Geçtiğimiz sezon Çarşambaspor'da şampiyonluk yaşayan Murat Saykal bu sezon Develispor'un başarısı için mücadele edecektir" denildi. - KAYSERİ

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