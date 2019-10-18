Son Dakika Haberleri: Murat Şirin yeniden TÜRSAB BTK Başkanı
Son Dakika Güncel Murat Şirin yeniden TÜRSAB BTK Başkanı

Murat Şirin yeniden TÜRSAB BTK Başkanı

26 dakika önce

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanlığı'na yeniden Murat Şirin seçildi.

Murat Şirin yeniden TÜRSAB BTK Başkanı, System.String[]

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Adana Bölge Temsil Kurulu (BTK) Başkanlığı'na yeniden Murat Şirin seçildi.


TÜRSAB'ın Adana Osmaniye illerini kapsayan BTK Adana seçimleri kurumun Kayalıbağ Mahallesi'ndeki binasında yapıldı. Seçimlere Murat Şirin'in hazırladığı tek liste ile gidildi. Yapılan seçimler sonunda Murat Şirin yeniden başkan seçildi. Yönetim kurulu da Özlem Kokbaş, Gökbörü Boyvadaoğlu, Ali Mullaoğlu ve Ali Almaz'dan oluştu.


Seçimlere TÜRSAB Başkan Yardımcısı Bedirhan Bayka ile TÜRSAB yönetim kurulu üyesi M. Nezih Hacıalioğlu da katıldı. - ADANA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, Osmaniye, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 09:59 Kaynak: İHA
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