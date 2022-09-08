SANCAKTEPE'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ ANNE OĞUL YARALANDI - Son Dakika
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SANCAKTEPE'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ ANNE OĞUL YARALANDI

08.09.2022 12:33

Murat SOLAK-Ali Kerem BENGİ / -SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı.

Murat SOLAK-Ali Kerem BENGİ/ -SANCAKTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada araçtaki anne oğul yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi, Battalgazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Nuran Büyük(41) yönetimindeki 34 CKZ 917 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Nuran Büyük ile 11 yaşındaki oğlu Mustafa Büyük yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı anne ve oğlunu ambulansa koyarak Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Nuran Büyük ile Mustafa Büyük'ün tedavi altına alındığı hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan aracın çekici yardımıyla şarampolden çıkarılmasının ardından trafik normale döndü.

Görgü tanığı Mehmet Çelik, "Yol boştu. Kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti ya da yanında bulunan kişi direksiyona sarıldıysa bir anda araba kaldırma vurmasıyla şarampolden aşağıya takla atarak yuvarlandı. Sağlık ekipleri geldi. İki kişi yaralıydı durumları normaldi" dedi.

Görüntü dökümü:  -Şarampole yuvarlanan araçtan görüntü -Ekiplerin çalışması -Görgü tanığı röp

-Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

Sancaktepe, Osmangazi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SANCAKTEPE'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ ANNE OĞUL YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: SANCAKTEPE'DE ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ ANNE OĞUL YARALANDI - Son Dakika
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