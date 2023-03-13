Murat Taşdemir kimdir?   - Son Dakika
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Murat Taşdemir kimdir?

13.03.2023 11:38
Murat Taşdemir kimdir?  

Murat Taşdemir, 02.05.1997 yılında İstanbul'da doğmuştur ve İstanbul'da ikamet etmektedir. 4 kardeş olup, üniversite eğitimini, siyaset ve kamu yönetimi üzerine yapmıştır. Tekstil, inşaat ve yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir. İş hayatının yanı sıra, birçok yardımlaşma faaliyetlerinde gönüllü olarak bulunmuştur. Yaptığı yatırımlar ile adından söz ettiren Taşdemir, aile şirketinin üçüncü kuşak yöneticisidir.

Deprem bölgesinde götürdükleri yardım tırlarında özellikle çocukların sevgisini görmesinden inanılmaz derecede etkilendiğini ileten Murat Taşdemir; "Sosyal medya gerçektende çok önemli orası sayesinde bir çok yardım topladık, yepyeni dostlar kazandık. Yaralarımızı hepberaber sarıp, Tek Yürek olduk, olmayada devam edeceğiz. Özellikle Afad ekibinin üstün başarısını yadsımamak gerekiyor, gittiğimiz her yerde yardımları dağıtırken resmen seferber oldular. "

Özellikle ülkemizin yaşadığı ve halen daha devam eden bu olumsuz süreçlerde her daim bireysel desteklerini esirgemediğini ifade eden Murat Taşdemir, 2023 Şubat ayında yaşanan deprem afetinde Hatay bölgesine depremin ilk günü giderek 8 gün boyunca desteklerini bölgede sürdürdüğünü iletti. Bununla birlikte desteklerinin düzenli birşekilde sürdürmeye devam edeceğini ileten Taşdemir, deprem bölgesinden de İstanbula getirdiği 4 aileninde sahiplenicisi olarak ev ve iş konusunda sorumlulukları üstlenerek yaşam alanları oluşturmaya devam edeceğini iletti.

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