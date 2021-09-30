Murat Tayhan: "Espor algısını henüz gerekli noktalara taşıyamadık"

"Takımlar gerekli desteği göremiyor" başlıklı yazısında Tayhan, e spor dünyasına girişleri ve ülkemizdeki espor sektörünü değerlendirdi.

Takımın kuruluşu ve yönetim kadrosunu oluşturmalarının ardından gençlere yatırım yapan bir kulüp yapısına büründüklerini söyleyen Tayhan, kuruluş aşamasındaki en büyük hedeflerini "kendine güvenen, asla pes etmeyen ve hep savaşan kadro yapılarının kurulmasıydı." sözleri ile aktardı.

Murat Tayhan: "Takımlar, ülkemizde maalesef gerekli desteği göremiyor."

Ülkemizdeki espor takımlarının ekonomik problemler nedeniyle bu yarışa diğer ülkelerin takımlarından daha geride başladıklarını dile getiren Tayhan, "her ne kadar bu anlamda dünyadaki yarışa geride başlamış olsalar da şu ana kadar birçok oyun dalında kendilerini ispatlamış ve Türk oyuncularına sahip çıkıp onları desteklemiştir." diyor.

En büyük hedeflerinin tüm dünyada tanınır kulüpler haline gelmek olduğunu söyleyen yönetici, bu konudaki açıklamasına "En büyük farklılıklar ekonomik ve ekonomik problemlerin sebebiyeti olan kadro ve yönetim kadrolarının eksik yapılanmasıdır. Bu konuda diğer ülkelerde ekosistemin en önemli noktası olan takımlar, ülkemizde maalesef gerekli desteği göremiyor." sözleri ile devam ediyor. Ayrıca Tayhan, birçok Avrupa ülkesininden daha büyük bir oyuncu topluluğuna sahip olduğumuzu söylerken, "Büyük bir oyuncu kitlesine sahip olmamıza rağmen espor algısını henüz gerekli noktalara taşıyamadık." dedi.

"Birçok spor kulübünden daha fazla seyirciye sahip espor takımları olacak."

Bu konudaki gelecek hakkında ise "Markaların ilgisini çektiğimiz noktada büyüme çarpanlarımız katlanarak devam edecek. Oyun oynayan kitle espor takımlarının farkına varıp bu takımları tutmaya başladığı zaman birçok spor kulübünden daha fazla seyirciye sahip espor takımları olacak." sözlerini kullandı.

Kaleme aldığı yazının sonunda esporun büyümeye devam edeceğini söyleyen Murat Tayhan, futbol ile esporu karşılaştırdığı şu sözler ile sonlandırdı: "Futbola gün içinde 90 dakikanızı harcayıp 1 gol olur mu diye beklemektense karşılaşmanın hemen başında heyecan fırtınasına dahil olabileceğiniz ve ortalama yarım saatte tamamlanan maçlar nedeniyle espor takipçileri için çok zevkli bir içerik."