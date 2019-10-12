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Son Dakika Spor Murat Uyanık, Atakum Belediyespor'da

Murat Uyanık, Atakum Belediyespor'da

53 dakika önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup ekiplerinden Samsun Atakum Belediyespor, Erkiletspor'dan 2001 doğumlu genç oyuncu Murat Uyanık'ı transfer etti.

Murat Uyanık, Atakum Belediyespor'da, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 4.Grup ekiplerinden Samsun Atakum Belediyespor, Erkiletspor'dan 2001 doğumlu genç oyuncu Murat Uyanık'ı transfer etti.


Yeni sezonda Atakum Belediyespor forması giyecek olan genç oyuncu hem A takımda hem de U19 takımında forma giyecek. Erkiletspor'da forma giydiği dönemlerde oynadığı farklı kategorilerde başarılı sezonlar geçiren genç oyuncu artık Atakum Belediyespor formasını giyecek. Samsun'da eğitimini sürdürmek için Kayseri'den ayrılan Murat Uyanık hem eğitimini hem de futbol kariyerini Samsun Atakum Belediyespor'da sürdürecek. 2012 yılında futbola Erkiletspor'da başlayan ve 7 sezondur Erkiletspor forması giyen 18 yaşında Murat Uyanık, ilk kez farklı bir takım forması giyecek.


Murat Uyanık yaptığı açıklamada, "Her güzel şeyin bir sonu varmış bana her türlü güzelliği, mutluluğu, aile olmayı, birlik olmayı, iyi bir sporcudan ziyade ahlaklı doğru dürüst bir insan olmayı öğreten hocalarıma sonsuz teşekkür ederim. Bana çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar, ağabeylerim, kardeşlerim ve en önemlisi bir hocadan çok baba kazandıran Erkiletspor hiç unutulmayacak hep özleneceksin. Yeniden değil, kaldığı yerden" diye konuştu. - KAYSERİ

Samsun, Atakum, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:17 Kaynak: İHA
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