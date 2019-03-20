Murat Uysal' dan Yeni Parti Açıklaması
1 saat önce
Rıfat Serdaroğlu, dün yayımladığı yazısında, Çoban Ateşi Hareketi' nin partiye dönüşeceği sinyalini net olarak verdi.
Eski bakanlardan Rıfat Serdaroğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı yazısında kurulacak partinin genç kadrolardan oluşacağını ve demokratik bir yapıda olacağını iletti. Bir e-posta adresi de yayımlayan Serdaroğlu, katılmak isteyenlerin bu adrese başvurmasını istedi.
Merkezde konumlanacağı belirtilen parti için Türkiye'nin her yerinde özellikle merkez sağ kadroların uzunca bir süredir çalışma yaptığı ve yerel seçimlerden sonra zamanlama ve yapıya karar verileceği kulis bilgileri arasında.
İyi Parti'den ayrılan Murat Uysal gibi isimlerin de Çoban Ateşi Hareketi' nde yer aldığı biliniyor. Murat Uysal, İyi Parti'den "partinin merkezde olma çizgisini koruyamadığı ve demokratik bir çizgide kalamadığı" gerekçesiyle Genel İdare Kurulu üyeliğinden istifa etmiş ve istifası tepki çekmişti.
Siyasetçilerin, emekli askerlerin de destek verdiği Çoban Ateşi Hareketi, Anayasa' nın ilk 6 maddesini önemseyen merkez sağ söylemiyle biliniyor. Kuruluş değerlerinin bugünde kurtuluş yolu olduğunu her fırsatta vurgulayan hareketin en son İzmir toplantısında demokrasi vurgusu yapılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:44 Kaynak: Bültenler
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