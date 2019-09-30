Murat Yıldırım, 4 yıl aradan sonra 'Ramo' olarak dönüyor

Murat Yıldırım, 4 yılın ardından farklı bir rolle seyirci karşısına geçiyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Yıldırım'ın ise 'Ramo' karakterine hayat vereceği dizi, iki aile arasındaki çatışma ve bu mücadelenin arasında yeşerecek büyük bir aşkı konu alıyor.