Son Dakika Haberleri: Murat Yıldırım, 4 yıl aradan sonra 'Ramo' olarak dönüyor
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Murat Yıldırım, 4 yıl aradan sonra 'Ramo' olarak dönüyor

54 dakika önce

Murat Yıldırım, 4 yılın ardından farklı bir rolle seyirci karşısına geçiyor.

Murat Yıldırım, 4 yıl aradan sonra 'Ramo' olarak dönüyor, System.String[]

Murat Yıldırım, 4 yılın ardından farklı bir rolle seyirci karşısına geçiyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Yıldırım'ın ise 'Ramo' karakterine hayat vereceği dizi, iki aile arasındaki çatışma ve bu mücadelenin arasında yeşerecek büyük bir aşkı konu alıyor.

Mustafa Şevki Doğan, Murat Yıldırım, Yılmaz Şahin, Yönetmen, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:46 
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