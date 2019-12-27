Murat Yıldırım: "Burada önemli başarılar yaşadım, daha büyüklerini yaşamak istiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Spor Murat Yıldırım: 'Burada önemli başarılar yaşadım, daha büyüklerini yaşamak istiyorum' - Son Dakika Spor

Murat Yıldırım: "Burada önemli başarılar yaşadım, daha büyüklerini yaşamak istiyorum"

6 saat önce

Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Murat Yıldırım, gelecek hedefiyle ilgili konuşarak, "Burada önemli başarılar yaşadım, daha büyüklerini yaşamak istiyorum.

Murat Yıldırım:

Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Murat Yıldırım, gelecek hedefiyle ilgili konuşarak, "Burada önemli başarılar yaşadım, daha büyüklerini yaşamak istiyorum. Mesela lig şampiyonluğu ya da Türkiye Kupası'nı kazanmak" dedi.


Yeni Malatyaspor'un takım kaptanı Murat Yıldırım, takım olarak hedeflerinin geçen sezon ki başarılarını tekrarlayarak Avrupa'ya gitmek olduğunu söyledi. Kulüp televizyonuna konuşan tecrübeli orta saha Murat Yıldırım, ilk yarının son maçında Gaziantep FK. karşısında galip gelmek istediklerini ifade etti.


"Kolay kolay her futbolcuya nasip olacak bir başarı değil"


Yeni Malatyaspor formasıyla önemli başarılar yaşadığını kaydeden Murat, "Yeni Malatyaspor'da dördüncü sezonumu yaşıyorum. Tabi burada önemli başarılar yaşadım. Bir şampiyonluk ve Avrupa Kupaları'na gittik. Kolay kolay her futbolcuya nasip olacak bir başarı değil. Bu anlamda bu formayla güzel izler bırakmak en büyük hedefim" dedi.


Tecrübeli futbolcu gelecek hedefleriyle ilgili de konuşarak, şunları söyledi:


"Tabi şuan takımda ağabey pozisyonundayım. Bu anlamda sorumluluklarımız daha da artıyor. Ben genç arkadaşlarıma tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Takımımızda hakikaten çok güzel bir ortam var. Herkes birbirine saygı duyuyor. Gelecek hedefime gelecek olursam, burada daha büyük başarılar yaşamak istiyorum. Mesela Lig şampiyonluğu ya da Türkiye Kupası'nı kaldırma gibi. Bunlar zor gibi görünebilir ama inanarak ve çalışarak üstesinden gelinmeyecek hiç bir şey yok. Bu takımın kaptanı olarak elimden geleni vermeye çalışıyorum. Tabi bazen form düşüklüğü olabiliyor. Bunlar normal durumlar. Ancak şu kadarını söyleyeyim, hiçbir zaman mücadeleden kaçmam. Sanırım beni Murat Yıldırım yapan da bu. Söylediğim gibi burada daha büyük başarılar yaşamak istiyorum." - MALATYA

Yeni Malatyaspor, Türkiye Kupası, Murat Yıldırım, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 08:43 Kaynak: İHA
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