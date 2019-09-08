Murat Yıldırım, Kim Milyoner Olmak İster'e veda etti
16 dakika önce
Murat Yıldırım sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışma programını bıraktığını açıkladı.
Murat Yıldırım sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' isimli yarışma programını bıraktığını açıkladı. Twitter sayfasından bir açıklamada bulunan oyuncu şöyle yazdı:
"Kim Milyoner Olmak İster" deki sunuculuk görevimi oyunculuğa olan tutkumdan dolayı sonlandırıyorum.Bu kararıma gösterdikleri anlayıştan dolayı tüm ATV yönetimine ve Milyoner ekibime teşekkür ederim."
Murat Yıldırım yeni sezonda yeni bir diziyle ekran olacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:55
Oyuncu Pamela Anderson, Twitter hesabından 'Susamam' şarkısını paylaştı, ABD'li sanatçılara 'ilham alın ve daha cesur olun' dedi Murat Yıldırım 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına veda etti Susamam'da yer alan rapçi Mirac'tan yeni 'HDP' açıklaması Çok Güzel Hareketler'in yıldız oyuncusu Ersin Korkut Survivor'da yarışacak