Son Dakika Haberleri: Murat Yıldırım yeni dizisi Show Tv'de yayınlanacak
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Murat Yıldırım yeni dizisi Show Tv'de yayınlanacak

1 saat önce

Rol aldığı birbirinden farklı projelerle ünü dünyaya yayılan başarılı oyuncu Murat Yıldırım, 4 yıl aradan sonra 'Ramo' olarak dönüyor.

Murat Yıldırım yeni dizisi Show Tv'de yayınlanacak, System.String[]

BKM'nin Show TV'de yayınlanacak yeni dizisi 'Ramo'nun çekimleri çok yakında başlıyor.

BKM'nin bu sezon Show TV için hazırladığı 'Ramo' dizisinin başrol oyuncusu belli oldu. Türk dizi tarihinin pek çok fenomen yapımında rol alan Murat Yıldırım, 4 yılın ardından farklı bir rolle seyirci karşısına geçiyor. Senaryosunu Yılmaz Şahin'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu Yıldırım'ın ise 'Ramo' karakterine hayat vereceği dizi, iki aile arasındaki çatışma ve bu mücadelenin arasında yeşerecek büyük bir aşkı konu alıyor.

Murat Yıldırım, TV, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 03:51 Kaynak: Bültenler
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