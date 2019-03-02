Muratabigf 'yi Baştan Yarattım!
33 dakika önce
Oyun videoları ve espirili kişiliği ile tanıdığımız, yakın zamanda Kim Milyoner İster yarışmasındaki performansıyla gündeme gelen Murat Abi GF yani Murat Engin Ekin 'in tarzını kıyafetinden, saçına tümüyle yeniledim. Umarım keyifle izlersiniz!
Oyun videoları ve espirili kişiliği ile tanıdığımız, yakın zamanda Kim Milyoner İster yarışmasındaki performansıyla gündeme gelen Murat Abi GF yani Murat Engin
Ekin 'in tarzını kıyafetinden, saçına tümüyle yeniledim. Umarım keyifle izlersiniz!
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:45 Kaynak: Youtube
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