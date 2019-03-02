Son Dakika Haberleri: Muratabigf 'yi Baştan Yarattım!

Muratabigf 'yi Baştan Yarattım!

33 dakika önce

Oyun videoları ve espirili kişiliği ile tanıdığımız, yakın zamanda Kim Milyoner İster yarışmasındaki performansıyla gündeme gelen Murat Abi GF yani Murat Engin Ekin 'in tarzını kıyafetinden, saçına tümüyle yeniledim. Umarım keyifle izlersiniz!

Oyun videoları ve espirili kişiliği ile tanıdığımız, yakın zamanda Kim Milyoner İster yarışmasındaki performansıyla gündeme gelen Murat Abi GF yani Murat Engin Ekin 'in tarzını kıyafetinden, saçına tümüyle yeniledim. Umarım keyifle izlersiniz!

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 12:45 Kaynak: Youtube

Murat Engin, Genel
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