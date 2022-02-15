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Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde dans keyfi - Son Dakika

Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde dans keyfi

15.02.2022 11:55

- Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde dans keyfi Kar üzerinde dans gösterisi renkli görüntülere sahne oldu Kütahya'nın Gediz ilçesinde dövüş sanatı ve dansın harmanlandığı 'Tae Bo' etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

- Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde dans keyfi

Kar üzerinde dans gösterisi renkli görüntülere sahne oldu

KÜTAHYA - Kütahya'nın Gediz ilçesinde dövüş sanatı ve dansın harmanlandığı 'Tae Bo' etkinliği, renkli görüntülere sahne oldu.

Kütahya Merkezde faaliyet gösteren bir spor merkezi antrenörleri tarafından Gediz Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde vatandaşların da katıldığı gösteri düzenlendi. Müzik eşliğinde spor yapan ve dans eden Gedizli vatandaşlar, hem eğlendi hem de form tuttu. Tae Bo Eğitmeni Serkan Göçmen'in antrenörlüğündeki etkinliğe 7'den 77'ye çok sayıda vatandaş katıldı. Kar üstünde dansın keyfini çıkaran antrenör ve doğaseverler eğlence dolu dakikalar yaşadı.

Etkinliği için Muratdağı Termal Kayak Merkezine geldiklerini ve Muratdağı'na hayran kaldıklarını ifade eden spor merkezi antrenörleri, "Gedizliler bize büyük ilgi gösterdi. Biz de Gedizli vatandaşların katılımı ile böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. İlimizde Muratdağı gibi doğa harikası dağın bulunması, hem termal hem de kayak turizminin bir arada yapılması gerçekten büyük şans. Bizce bu güzelliğin herkes tarafından görülmesi gerekiyor. Tüm ülke vatandaşlarımızı bu güzelliğin keyfini çıkarmaya davet ediyoruz" dediler.

Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde dans keyfi
Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde dans keyfi
Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde dans keyfi

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Kayak Merkezi, Kütahya, Termal, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nde dans keyfi - Son Dakika


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