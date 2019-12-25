Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimi geçti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimi geçti - Son Dakika

Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimi geçti

6 saat önce

EGE Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kütahya'nın Gediz ilçesindeki, Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimi geçti, System.String[]

EGE Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kütahya'nın Gediz ilçesindeki, Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 50 santimetreyi geçti.

Muratdağı Termal Kayak Merkezi'nin de bulunduğu Muratdağı Termal Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı, son ağışla birlikte 50 santimetreyi geçti. Yağışla birlikte bölge kış sporları ve turizmi açısından cazibe merkezi haline geldi. Kar yağışının devam ettiği Muratdağı Termal Kayak Merkezi hakkında bilgi veren Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Kayak sezonu için hazırlıklarımızı tamamladık. Çalışmalar ve beklenen kar yağışlarının ardından merkezimiz kayak yapmaya tamamen elverişli hale gelmektedir. Dört mevsim ziyaretçilerine doğanın tüm güzelliklerini sunan Muratdağı'nın kış güzelliklerini görmek, hem termal sıcak su, hem de kayak keyfini bir arada yaşamak isteyen bütün vatandaşlarımızı ağırlamak için bekliyoruz" dedi.


Kütahya, Termal, Gediz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:59 Kaynak: DHA
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