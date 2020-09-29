Muratdere köyüne 'bal ormanı tesisi' yapılacak - Son Dakika

Muratdere köyüne 'bal ormanı tesisi' yapılacak

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Muratdere köyü, bal ormanı tesisi ile arıcılıkta kaliteyi getirecek.

Muratdere köyüne 'bal ormanı tesisi' yapılacak, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Muratdere köyü, bal ormanı tesisi ile arıcılıkta kaliteyi getirecek.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün, Bozüyük ilçesine bağlı Muratdere köyünde yapılacak olan 'Bal Ormanı Tesisi' projesini 2021 yılı bütçesine aldığı öğrenildi.

Muratdere Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Barış Kahraman konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bal ormanı arıcılık faaliyetine uygun olarak, arılar için nektar ve polen kaynağı olan ağaç, otsu ve çalı formundaki bitkilerin ekilerek arıcılık çalışmalarına uygun yapı ve birimlerin oluşturulduğu belirli alanlardır. Muratdere köyü Sivriçal mevkiinde bal ormanı tesisi yapılması için Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Bozüyük Orman İşletme Müdürlüğü talebimizi Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne iletti ve 2021 bütçesine alındı. 2021 yılındaki çalışmalarda Sivriçal mevkiindeki sahada ağaç çeşitlendirmesi yapılacak, bölgemizde arcılık ve bal üretimi desteklenmiş olacak" dedi. - BİLECİK

Muratdere köyüne 'bal ormanı tesisi' yapılacak
Muratdere köyüne 'bal ormanı tesisi' yapılacak

Bilecik, Bozüyük, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 13:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Muratdere köyüne 'bal ormanı tesisi' yapılacak - Son Dakika Ekonomi

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