Murathan Mungan'dan Sezen Aksu yorumu: Hafızanın adaleti herkesi hak ettiği biçimde hatırlar - Son Dakika

5 yıl önce yayınlanan "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu'ya bir destek de Şair-Yazar Murathan Mungan'dan geldi.

Son olarak "O dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isim vermeden hedef aldığı Sezen Aksu'yla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mungan "Bu ülkeye bir ruh iklimi armağan eden Sezen'in dilinin de, sözünün de, sesinin de hepimizde hakkı var. Hafızanın adaleti herkesi hak ettiği biçimde hatırlar. Gerisi güncelin argosu, çaresizlerin gürültüsü…" dedi