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Murathan Mungan'dan Sezen Aksu yorumu: Hafızanın adaleti herkesi hak ettiği biçimde hatırlar - Son Dakika

Murathan Mungan'dan Sezen Aksu yorumu: Hafızanın adaleti herkesi hak ettiği biçimde hatırlar

22.01.2022 10:50
Murathan Mungan'dan Sezen Aksu yorumu: Hafızanın adaleti herkesi hak ettiği biçimde hatırlar

Şair ve yazar Murathan Mungan, Sezen Aksu'ya gösterilen tepkilere dair yaptığı yorumda "güncelin argosu, çaresizlerin gürültüsü" şeklinde ifadeler kullandı.

5 yıl önce yayınlanan "Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısı nedeniyle eleştirilerin hedefi olan şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu'ya bir destek de Şair-Yazar Murathan Mungan'dan geldi.

Murathan Mungan'dan Sezen Aksu yorumu: Hafızanın adaleti herkesi hak ettiği biçimde hatırlar

Son olarak "O dilleri yeri geldiğinde koparmak görevimizdir" sözleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da isim vermeden hedef aldığı Sezen Aksu'yla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yapan Mungan "Bu ülkeye bir ruh iklimi armağan eden Sezen'in dilinin de, sözünün de, sesinin de hepimizde hakkı var. Hafızanın adaleti herkesi hak ettiği biçimde hatırlar. Gerisi güncelin argosu, çaresizlerin gürültüsü…" dedi

YORUMLAR (7)
  • abcde abcdef: Dinsiz olduğunuz için hepiniz birbirinizi kollarsiniz tabi. Aslinda bu yaptığınız tam olarak şu. Allah in azabını biliyorsunuz bunu kabul etmek yerine inkar ediyorsunuz. Bunu da kurtulduk sanıyorsunuz. Ama gelecek o ölüm hepinize. Ve sizi toprak bile kabul etmez. Azrail canınızı alırken artık cokk gec olacak. Cevap Yaz 39 18 Yayından Kaldır
  • Emekli Tahminci: Muzik evrenseldir,fakat bu toplumlarin dini inanişı ve orf ve ananesi peygamberleri ve devletin kuruculeri ile ilgili hakaret iceren sozler ve hareketler yapilamaz bu infiala neden olur,sezen hanim guzel bir bestekar sözünü ve sarkilarini secerek kullanir,5 yildir olan soz bugün niye piyasaya sürüldü amac buradan doğuyor birileri ortaliga nifak sokuyor,sarki cikmadan denetimden geciyor diye biliyorum,varsa bir hata sezen hanim ozur diler,tartismaya gerek yok Cevap Yaz 15 8 Yayından Kaldır
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Murathan Mungan, Sezen Aksu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murathan Mungan'dan Sezen Aksu yorumu: Hafızanın adaleti herkesi hak ettiği biçimde hatırlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Murathan Mungan'dan Sezen Aksu yorumu: Hafızanın adaleti herkesi hak ettiği biçimde hatırlar - Son Dakika
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