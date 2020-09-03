"Murathan Mungan Şarkıları Senfonik Konseri" 19 Eylül'de Vadi Açıkhava'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

"Murathan Mungan Şarkıları Senfonik Konseri" 19 Eylül'de Vadi Açıkhava'da gerçekleştirilecek.

Sunset Ulus'ta düzenlenen basın toplantısına, konserde sahne alacak sanatçılar Derya Köroğlu, Kalben, Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem ile İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası Şefi Alper Kömürcü katıldı.

Kalben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatımda izi olan ve kendi sözüme doğru evrilen yolculukta bana hep ilham kaynağı olmuş sevgili Murathan Mungan, Derya Köroğlu ve gerçekten muhteşem konuklarımız Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem ile böyle harika bir geceyi paylaşacak olduğum için özellikle de Alper Kömürcü şefliğinde bir senfoniyle ve onca değerli müzisyenle aynı sahneyi paylaşacağım için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım." dedi.

Heyecanına hata yapmadan geceyi tamamlama arzusunun da eşlik ettiğini belirten Kalben, "İnsanların kendi hikayelerinden, evlerinden, ofislerinden, okullarından çıkıp geleceklerini biliyoruz o gece hem de böyle tuhaf bir zamanın içinden geçerken, hep birlikte bir küresel sağlık krizinin içinden geçerken. O yüzden birbirimize dikkat ederek, birbirimizi koruyarak hep birlikte şarkı söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Orkestra sahneye sosyal mesafeye dikkat ederek sahneye yerleşecek"

Derya Köroğlu, Murathan Mungan'ın çok önemli bir şair ve yazar olduğunu belirterek, "Bunca zor günlerden geçip, birbirimizden ayrı düştüğümüz, sarılamadığımız ve hakikaten birlikte bir olayı yaşayıp kıvancını tadamadığımız günlerde bu konserin hepimize şifa olmasını diliyorum. Çünkü insanlar canlı konserlerde aynı dizeleri terennüm ederek birbirleriyle kalp kalbe, yan yana olmanın tadına varıyor. Ama tabii ki mesafeleriyle, önlemleriyle birlikte güzel bir gece yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bu gecede birkaç kuşak birlikte bu şarkıları söyleyecek olmak da ayrı bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Ceylan Ertem konsere davet edilmekten onur duyduğunu söyleyerek, "Önlemlerimizi alarak kış da gelmeden bu muhteşem şairin ve muhteşem bestecilerin, harika bir orkestranın eşliğinde böyle birkaç kuşak bir araya gelip bu şarkıları harika dinleyicimizle beraber söyleme bizi çok mutlu edecek." açıklamasını yaptı.

Gülden Karaböcek de böyle özel bir gecede Murathan Mungan şarkılarına yeniden hayat verecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Alper Kömürcü ise 30 kişiden oluşan bir orkestrayla konsere eşlik edeceklerini belirterek, "Bu konserde çok değişik bir şey olacak ve biz de sosyal mesafeye dikkat ederek sahneye yerleşeceğiz. 50 kişiden 30'a düşürdük sayımızı. Çok güzel sözler, çok güzel müzikler, harika yorumlar. Biz de bu işin içinde olmaktan son derece mutluyuz." şeklinde konuştu.

Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem konsere konuk olacak

Konser kapsamında "Maskeli Balo", "Telli Telli", "Eskiden", "Çember", "Fırtına", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Nilüfer", "Olmasa Mektubun", "Aşk Yeniden" gibi Murathan Mungan imzalı şarkılar senfonik düzenlemelerle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben'in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem de yorumlayacakları Murathan Mungan şarkılarıyla konsere konuk olacak.

Konsere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak sınırlı sayıda seyirci alınacak.

Klasikle popu birleştiren konser projesi Nurcan Karaca'ya, Murathan Mungan'ın imzasını taşıyan şarkıların senfonik aranjmanları ise aynı zamanda projenin müzik direktörü de olan Alper Kömürcü'ye ait.