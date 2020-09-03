"Murathan Mungan Şarkıları Senfonik Konseri" 19 Eylül'de Vadi Açıkhava'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

"Murathan Mungan Şarkıları Senfonik Konseri" 19 Eylül'de Vadi Açıkhava'da gerçekleştirilecek

"Murathan Mungan Şarkıları Senfonik Konseri" 19 Eylül'de Vadi Açıkhava'da gerçekleştirilecek.

"Murathan Mungan Şarkıları Senfonik Konseri" 19 Eylül'de Vadi Açıkhava'da gerçekleştirilecek.

Sunset Ulus'ta düzenlenen basın toplantısına, konserde sahne alacak sanatçılar Derya Köroğlu, Kalben, Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem ile İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası Şefi Alper Kömürcü katıldı.

Kalben, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatımda izi olan ve kendi sözüme doğru evrilen yolculukta bana hep ilham kaynağı olmuş sevgili Murathan Mungan, Derya Köroğlu ve gerçekten muhteşem konuklarımız Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem ile böyle harika bir geceyi paylaşacak olduğum için özellikle de Alper Kömürcü şefliğinde bir senfoniyle ve onca değerli müzisyenle aynı sahneyi paylaşacağım için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım." dedi.

Heyecanına hata yapmadan geceyi tamamlama arzusunun da eşlik ettiğini belirten Kalben, "İnsanların kendi hikayelerinden, evlerinden, ofislerinden, okullarından çıkıp geleceklerini biliyoruz o gece hem de böyle tuhaf bir zamanın içinden geçerken, hep birlikte bir küresel sağlık krizinin içinden geçerken. O yüzden birbirimize dikkat ederek, birbirimizi koruyarak hep birlikte şarkı söyleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Orkestra sahneye sosyal mesafeye dikkat ederek sahneye yerleşecek"

Derya Köroğlu, Murathan Mungan'ın çok önemli bir şair ve yazar olduğunu belirterek, "Bunca zor günlerden geçip, birbirimizden ayrı düştüğümüz, sarılamadığımız ve hakikaten birlikte bir olayı yaşayıp kıvancını tadamadığımız günlerde bu konserin hepimize şifa olmasını diliyorum. Çünkü insanlar canlı konserlerde aynı dizeleri terennüm ederek birbirleriyle kalp kalbe, yan yana olmanın tadına varıyor. Ama tabii ki mesafeleriyle, önlemleriyle birlikte güzel bir gece yaşayacağımızı tahmin ediyorum. Bu gecede birkaç kuşak birlikte bu şarkıları söyleyecek olmak da ayrı bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

Ceylan Ertem konsere davet edilmekten onur duyduğunu söyleyerek, "Önlemlerimizi alarak kış da gelmeden bu muhteşem şairin ve muhteşem bestecilerin, harika bir orkestranın eşliğinde böyle birkaç kuşak bir araya gelip bu şarkıları harika dinleyicimizle beraber söyleme bizi çok mutlu edecek." açıklamasını yaptı.

Gülden Karaböcek de böyle özel bir gecede Murathan Mungan şarkılarına yeniden hayat verecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Alper Kömürcü ise 30 kişiden oluşan bir orkestrayla konsere eşlik edeceklerini belirterek, "Bu konserde çok değişik bir şey olacak ve biz de sosyal mesafeye dikkat ederek sahneye yerleşeceğiz. 50 kişiden 30'a düşürdük sayımızı. Çok güzel sözler, çok güzel müzikler, harika yorumlar. Biz de bu işin içinde olmaktan son derece mutluyuz." şeklinde konuştu.

Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem konsere konuk olacak

Konser kapsamında "Maskeli Balo", "Telli Telli", "Eskiden", "Çember", "Fırtına", "Aşk Tesadüfleri Sever", "Nilüfer", "Olmasa Mektubun", "Aşk Yeniden" gibi Murathan Mungan imzalı şarkılar senfonik düzenlemelerle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu ve Kalben'in birlikte sahne alacakları projede, sanatçılara Alper Kömürcü yönetiminde 30 kişilik İstanbul Akademi Senfoni Orkestrası eşlik edecek.

Gülden Karaböcek ve Ceylan Ertem de yorumlayacakları Murathan Mungan şarkılarıyla konsere konuk olacak.

Konsere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak sınırlı sayıda seyirci alınacak.

Klasikle popu birleştiren konser projesi Nurcan Karaca'ya, Murathan Mungan'ın imzasını taşıyan şarkıların senfonik aranjmanları ise aynı zamanda projenin müzik direktörü de olan Alper Kömürcü'ye ait.

Gülden Karaböcek, Murathan Mungan, Ceylan Ertem, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 16:51 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Murathan Mungan Şarkıları Senfonik Konseri' 19 Eylül'de Vadi Açıkhava'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenomen Reynmen, Çağla Demir ile yeni aşka yelken açtı Türkiye'den NATO'nun Doğu Akdeniz açıklamasına yanıt: Yunanistan'la ön koşulsuz diyaloğa hazırız Fransa gerilimi tırmandırıyor! Donanmanın en güçlü silahı Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktı Atina hükümeti, NATO'nun "Türkiye ve Yunanistan teknik görüşme yapacak" açıklamasını yalanladı Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, cesur tatil pozlarıyla nefes kesti Uşak'ta iki mahalleyi tehdit eden orman yangını kontrol altına alınamadı Ölüm orucundaki avukat Aytaç Ünsal hakkında tahliye kararı verildi Vaka sayısında başı çekiyor! İşte Ankara'nın korkutan koronavirüs yoğunluk haritası İlk kez A Milli Takım'a çağrılan Mert Hakan Yandaş, Macaristan maçına 11'de başladı Leipzig'in istediği Alexander Sörloth, Trabzonspor'dan ayrılmak için izin istedi Güzel oyuncu İlayda Akdoğan, bikinili paylaşımlarıyla göz kamaştırıyor Galatasaray, Arda Turan'ın 9 yıl sonra Türk Telekom Stadyumu'nda gol attığı maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bahçeli'den her türlü sürprize hazır olmalı Fenerbahçe, Tolgay Arslan'ın sözleşmesini feshetmek için görüşmelere başladı Meteoroloji 18 ili uyardı! Sıcaklık rekorları kırılacak
Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı Fenerbahçe'den ayrılan Mevlüt Erdinç, Fatih Karagümrük ile 2 yıllığına anlaştı         
17:04
17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş 17 yaşındaki Zeynep ailesini görmek istediği için kocası tarafından öldürülmüş         
16:53
Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi         
16:17
Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu Sosyal medyadan Suriyelilerle ilgili paylaşım yapan Gökhan Özoğuz hakkında suç duyurusunda bulunuldu         
16:11
Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu         
16:01
Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu Ünlü restoran sahibi Cevat Dev'in oğlu Barış Dev, evinde ölü bulundu         
15:58
Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu         
15:27
Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor Adana'da sıcaklardan dolayı telefonlar dahi çekmiyor         
15:15
Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı         
15:06
Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı Ortalığı kan gölüne çevirip intihar eden astsubayın kurbanlarına kalp masajı yapıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı         
14:51
Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada         
14:49
Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi         
14:12
Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü         
14:11
Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi         
14:08
Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor Fiyatı 7,5 liraya kadar düşen palamut, vatandaşın yüzünü güldürüyor         
13:45
Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı Dünyaca ünlü oyuncu Dwayne Johnson ve ailesi koronavirüse yakalandı         
13:37
Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi Yunanistan'da hedef gösterilen muhabir yaşananları canlı yayında anlattı: Polis, dışarı çıkmayın dedi         
13:31
Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı Henüz 17 yaşındaydı! Cam silmek için çıktığı 4. kattan beton zemine çakıldı         
12:53
Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu Mutlu çifti düğüne sayılı gün kala ölüm ayırdı! Kına gecesindeki son görüntüleri yürek burktu         
12:53
Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu Kendisinden haber alınamayan çobanın cansız bedeni kayalıklar arasında bulundu         
12:11
Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı Sevgilisinden ayrıldığı için bunalıma giren genç başına tabanca dayadı         
12:03
Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sözde tarikat lideri ile fotoğrafı ortaya çıkan Gökçek, sosyal medyada gündem oldu         
11:26
Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı Eşini doğuma gönderip başka bir kadınla düğün yapan adamın savunması Esra Erol'u kızdırdı         
11:19
Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri Müridin çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat lideri "Devlete sızalım" demiş         
10:23
Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi Gizlice girdiği evde eşini ve onun patronunu vuran zanlıyı avukatlar savunmak istemedi         
10:07
Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada Ölümden kıl payı kurtuldu! Hızla gelen otomobilin tırın altına girdiği anlar kamerada         
09:35
Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu Acun Ilıcalı ile 18 yıl önceki fotoğrafını paylaşan Nurgül Yeşilçay, görenleri kahkahaya boğdu         
09:21
Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor Karayılan dertli! Sığınacak delik arayan teröristler, kamufle olsalar da İHA'lardan kaçamıyor         
08:58
Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı Kadirov, 22 yaşındaki kızını bakan yardımcısı yaptı         
08:49
Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor Almanya'da ülke bayraklarını yere çizen sanatçı Türk bayrağını asmayı tercih ediyor         
08:33
Cinnet geçiren adam, önce oğlunu sonra karısını öldüresiye dövdü Cinnet geçiren adam, önce oğlunu sonra karısını öldüresiye dövdü         
08:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2020 23:17:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Murathan Mungan Şarkıları Senfonik Konseri" 19 Eylül'de Vadi Açıkhava'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei