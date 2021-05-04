Murathanlar Köyü'nde imam evi ve köy mezarlığı duvarı yapımı tamamlanıyor - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Murathanlar Köyü'nde, imam evi ve köy mezarlığı duvarı yapımı çalışmalarında sona gelindiği bildirildi.

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, yaptığı açıklamada, "İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan, İl Genel Meclis Üyeleri Oğuz Süngü ve Zeki Öztürk ile birlikte, ilçemize bağlı Murathanlar Köyü'nde yapımı devam etmekte olan imam evini ve mezarlık duvarını yerinde inceledik. Altıntaş Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin desteğiyle sunulan hizmetler ile ilgili İlçe Özel İdare Müdürü ve köy muhtarından bilgi aldık. Devletimiz tüm köylerde yatırımlarına aralıksız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmetler verilmeye devam ediliyor. İmam evi ve mezarlık duvarı çalışmaları kısa sürede bitirilerek hizmete sunulacaktır" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA