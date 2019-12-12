Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden açıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden açıldı - Son Dakika Spor

Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden açıldı

6 saat önce

Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden müsabakalara açıldı.

Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden açıldı, System.String[]

Muratlı Atatürk Stadyumu yeniden müsabakalara açıldı.


Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Kurulu Başkanlığı tarafından yaptırılan sahanın halı değişim ve tamirat işlemi sonrası onay geldi. Valilikten gelen yetkililer, Muratlı Atatürk Stadyumu'nu inceledi. Yapılan kontroller sonrasında, stadyumun müsabaka oynamak ve antrenman yapmak için uygun olduğu kararı verildi. 3 aydır kapalı olan stadyum yüzünden kendi evinde maçlarını dışarıda oynamak durumunda kalan spor kulübü temsilcileri ise rahat bir nefes aldı. Taraftar desteğinin eksikliğini artık hissetmeyeceklerini ifade eden sporcular ise Valilik yetkililerine teşekkür etti. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
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