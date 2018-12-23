Muratlı Barajı Rekorunu Kırdı
1 saat önce
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ilk baraj olan Muratlı Barajı 2018 yılında kendi rekorunu kırdı.
Artvin
'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ilk baraj olan Muratlı
Barajı 2018 yılında kendi rekorunu kırdı. Borçka
Barajı ise hedefi tutturarak milli bütçeye 250 milyon TL katkı sağladı.
Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Muratlı köyünde kurulan ve Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan ilk baraj olan Muratlı Barajı 2018 yılında planlamada öngörülen 444 milyon kilowatt/saat enerji üretimini geçti. 1999 yılında inşaatına başlanılan ve 2005 yılında dönemin Başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından hizmete açılan Muratlı Barajı kendi rekorunu kırarak yaklaşık 450 milyon kilowatt/saat enerji üretimini yaptı. Temelden yüksekliği 49 metre olan baraj 2018 yılında milli bütçeye yaklaşık 100 milyon TL katkıda bulundu.
Borçka Barajı'nda hedef tuttu
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde kurulu olan Borçka Barajı'nda ise planlanan hedef tuttu. 2018 yılında üretilen enerji 1 milyar kilowatt/saati geçerek planlamada öngörülen enerji üretimine ulaştı. Barajın milli bütçeye yaklaşık 250 milyon TL katkısı oldu. - ARTVİN
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:29 Kaynak: İHA
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