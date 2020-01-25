Muratlı'da asayiş ve trafik uygulaması - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Muratlı'da asayiş ve trafik uygulaması - Son Dakika

Muratlı'da asayiş ve trafik uygulaması

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda personel asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

Muratlı'da asayiş ve trafik uygulaması, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda personel asayiş ve trafik uygulaması yaptı.


Önceden belirlenen alkollü mekanlar da dahil birçok meskene giren asayiş ekipleri, kimlik kartlarını toplayıp çok sayıda kişinin GBT kontrollerini yaparak adeta kuş uçurmadı. Kapalı alanlarda sigara içilip içilmediğini de kontrol eden ekipler, sigara içilmesine izin veren işletmelere cezai işlem uyguladı. Uygulamalarda, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı kaydedildi. Trafik Şube Birimi ekipleri ise yaptıkları araç denetimlerinde, evrakları eksik olan araçlara işlem yaptı. Uygulama kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.


Öte yandan, vatandaşların huzur ve refahı için uygulamaların farklı bölgelerde düzenli olarak yapılacağı bildirildi. - TEKİRDAĞ

Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:11 Kaynak: İHA
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